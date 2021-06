Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o investiție de 216 milioane euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea sistemului de transport al energiei termice din București. Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Aceasta investiție a UE in modernizarea unei infrastructuri…

- Comisia Europeana a aprobat, joi, o investitie de 216 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea sistemului de transport al energiei termice din Bucuresti, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. "Aceasta investitie a UE in modernizarea unei infrastructuri…

- Vești proaste pentru sute de mii de persoane. Șeful Daimler, Ola Kallenius, trage semnalul de alarma. Mai exact, potrivit acestuia, odata cu trecerea la motoarele electrice, mulți angajați din domeniul auto ar putea ramane fara locuri de munca. Șeful Daimler, Ola Kallenius, trage semnalul de alarma.…

- „Romania va avea, in continuare, o creștere economica semnificativa. Ieri am avut confirmarea ca ceea ce facem de un an și ceva la guvernare - guvernare liberala și guvernare in coaliție - facem bine. Romania, pentru a doua oara consecutiv, are cea mai mare creștere economica trimestriala din Uniunea…

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat faptul ca Romania inregistreaza pentru a doua oara consecutiv cea mai mare crestere economica trimestriala din Uniunea Europeana, mentionand ca acest lucru inseamna mai multe locuri de munca pentru romani, dar si atractivitate pentru

- Anul trecut, in urma introducerii masurilor de distantare sociala ca raspuns la pandemia de COVID-19, 12,3% dintre persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana lucrau in mod obisnuit de acasa, iar cea mai scazuta pondere a celor care munceau de acasa s-a inregistrat in Bulgaria…

- *** CLIO GROUP ANGAJEAZA COORDONATOR TRANSPORT – LOGISTICA. Detalii la numarul de telefon 0734347777 sau la e-mail: [email protected] *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat. Informatii la telefon 0784 001428 si GESTIONAR . Curriculum Vitae…

- Comisarul European pentru Locuri de Munca și Drepturi Sociale, Nicolas SCHMIT raspunde, printr-o scrisoare, confederațiilor sindicale reprezentative, in legatura cu situația dialogului social in Romania. Acesta pune accentul pe rolul consultarilor in elaborarea PNRR, și pe necesitatea de a detalia…