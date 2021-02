Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, joi, la Constanta, in urma vizitarii Casei Judetene de Pensii Publice (CJPP) si a Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS), ca intalnirea pe care a avut-o cu reprezentantii respectivelor institutii "demonteaza" afirmatia ca in sistemul public nu se munceste si ca sunt salarii supradimensionate, fiind vorba de o generalizare care "nu isi are rostul". "Intalnirea de astazi a mai demontat un mit pe care vreau sa-l comunic public, si anume ca in sistemul public nu se munceste si ca sunt salarii care sunt supradimensionate…