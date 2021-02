Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat, luni, dupa o intalnire cu liderii minerilor, ca se vor aloca bani in trei tranșe pentru achitarea drepturilor salariale restante. „Vom...

- Sute de mineri protesteaza in Valea Jiului. Este a șaptea zi consecutiva. Cateva sute de mineri protesteaza la aceasta ora la sediul administrativ Complexului Energetic Hunedoara. Sunt ortaci de la minele Livezeni, Lupeni și Lonea.

- Sute de mineri de la minele Lonea si Livezeni s-au adunat, luni dimineata, la sediul Complexului Energetic Hunedoara unde isi cer drepturile restante. Cei aproximativ 60 de mineri blocati in subteranul Minei Lupeni ameninta cu greva foamei, daca revendicarile lor nu vor fi rezolvate in urma negocierilor…

- In jur de 80 de mineri din Lupeni au continuat, sambata, protestul declansat in subteran in urma cu trei zile, din cauza ca nu si-au primit salariile la timp. Mai multi mineri de la exploatarea de huila Vulcan au venit la sediul Minei Lupeni, unde au ramas in sala de apel, in spirit de solidaritate,…

- Potrivit presei locale din judetul Hunedoara, in cadrul discutiilor purtate vineri, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, administratorul special al CEH, Cristian Rosu, a demisionat din functie lasand astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, deoarece in lipsa lui nimeni…

- Premierul Florin Cițu s-a dus vineri la ministerul Energiei pentru a discuta cu reprezentanții minerilor care protesteaza in Valea Jiului dupa ce nu și-au primit salariile. O parte dintre ortacii care protesteaza au ramas in subteran de mai bine de 48 de ore.

- Proteste in Valea Jiului. Minerii refuza sa iasa din subteran pentru ca nu și-au primit salariile. Cand vor primi aceștia banii Peste 200 de mineri din Valea Jiului protesteaza faptul ca nu și-au primit salariile. Iau amploare protestele minerilor din Valea Jiului. Dupa ce aproximativ 100 de ortaci…

- Peste 200 de mineri de la exploatarile de carbune Lupeni, Vulcan si Livezeni au protestat vineri dimineata in fata sediului administrativ al Minei Lupeni, nemultumiti ca plata drepturilor banesti pe luna ianuarie este intarziata, solicitand interventia ministrului Energiei, Victor Popescu, in deblocarea…