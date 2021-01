Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca in urmatoarele 18 luni vor di recalculate 5 milioane de pensii. Turcan afirma ca acest proces trebuia inceput in orctombrie 2019, de predecesoarea sa, Violeta Alexandru. Ministrul a anuntat si o noua lege a pensiilor. "Vom incepe evaluarea dosarelor…

- Un nou an, un nou Guvern, noi legi, așa am putea rezuma pe scurt actuala situație. Daca vorbim de pensii 2021, cu atat mai mult situația se complica, avand in vedere informațiile. Ultimul anunț facut de noul ministrul, Raluca Turcan, pune pe jar Parlamentul. In același timp ridica mari semne de intrebare…

- Cele mai mari pensii speciale sunt in magistratura, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a precizat ca se incearca sa se gaseasca o varianta de mișcorare a lor, care sa aiba și...

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a explicat ca actualul guvern dorește sa majoreze pensiile romanilor, dar nu cu 40%, iar ca soluție pentru perioada urmatoare spune ca a fost identificata recalcularea tuturor pensiilor. The post Pensiile vor fi recalculate. Raluca Turcan vrea sa angajeze o mie de persoane…

- Pensiile, recalculate dupa o noua lege. Va dura un an și jumatate. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spulbera sperantele de majorare a pensiilor si, in plus, a anuntat ca procesul de recalculare va dura un an si jumatate. Raluca Turcan nu a precizat insa daca pensiile vor creste asa cum prevede legea.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan vine cu o veste proasta pentru pensionari și anunța ca majorarea cu 40%, propusa de PSD, este o iluzie. Bugetul Romaniei nu-și poate permite sa susțina un astfel de efort. Raluca Turcan are o veste proasta pentru pensionari. Aceștia iși pot lua adio de la o eventuala majorare …

- Pensiile vor fi recalculate „pe baza unei noi legi” Ministrul Muncii, Raluca Turcan. FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. O majorare cu 40% a pensiilor înseamna un efort bugetar de 138 de miliarde, pe care România, în nicio etapa a dezvoltarii ei, nu si l-ar fi putut…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat principalele urgențe ale mandatului: soluții pentru majorarea salariului minim, a indicatorului social de referința (ISR), alocațiile de stat pentru copii, iar ca...