- Ieri, presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca este drept ca in sistemul public pensia sa nu poata fi cumulata cu salariul. „Consider ca este un lucru drept. Nu cred ca este normal ca un om, cu atat mai mult daca a fost politist, de exemplu, in Politiile locale vedem foarte multi angajati care…

- „Cat de curand. Proiectul este aproape finalizat. Mai avem consultari, astfel incat el sa fie in primul rand constitutional. In acelasi timp sa nu creeze distorsiuni in economie. As vrea sa retineti ca aici e vorba de mai mult decat cumulul pensie salariu la stat. In primul rand, proiectul a izvorat…

- Parlamentul a votat miercuri pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale, ceea ce este fara indoiala un pas important, a transmis, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit Agerpres. Ea a mentionat ca identificarea unei solutii legislative pentru pensiile…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, joi dupa-amiaza, la Tulcea, ca nu doreste sa "anatemizeze" sistemul de justitie, ci sa asigure un sistem public de salarizare bazat pe echitate, unitate si sustenabilitate. Ea a pledat pentru un cadru de salarizare in care nu exceptia este regula.…

- Ministrul Muncii, RalucaTurcan: dispar mai multe sporuri salariale din sistemul public. Dispar multe dintre sporurile salariale din sistemul public, anunța ministrul Muncii. Totodata, unele venituri suplimentare, adaugate la salariile din sistemul public, vor fi diminuate, iar altele vor fi date in…

- Corectarea legii salarizarii neunitare din sistemul public este o prioritate a Ministerului Muncii, a afirmat astazi, in conferința de presa, Raluca Turcan. Ea a menționat ca, in acest moment, sunt multe inechitati in sistem.

- Ministerul Muncii pregatește un proiect de lege care sa reajusteze numarul sporurilor pe care le primesc angajații de la stat și cuantumul acestora. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Raluca Turcan. „Corectarea legii salarizarii neunitare din sistemul public este o prioritate. Spun „neunitare”…

- Salariile nu se taie, dar se va umbla la sistemul de acoperire echitabila a acelor platiti din bani publici, a anuntat, joi seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, subliniind, in acest sens, ca se face o verificare o a justetei unor sporuri. "Una este sa te referi la nivelul de salarizare…