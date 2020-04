Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca sunt pregatite la ora actuala reglementarea si cadrul legal care vor permite unui parinte sa ramana acasa cu copilul si in perioada vacantei de Paste, potrivit Agerpres."Legea nu a fost gandita pentru aceasta perioada,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca sunt pregatite la ora actuala reglementarea si cadrul legal care vor permite unui parinte sa ramana acasa cu copilul si in perioada vacantei de Paste. "Legea nu a fost gandita pentru aceasta perioada, ci este o lege…

- "Legea nu a fost gandita pentru aceasta perioada. E o lege care se referea la situatia in care parintele trebuie sa ramana acasa cand cursurile sunt suspendate. Voi avea grija ca, pana la momentul intrarii in vacanta (vacanta de Paste, n.r.), sa avem reglementarea necesara in lege care sa permita unui…

- O situație lovita de vid legislativ se inregistra pentru parinți, asta pentru ca deși este in continuare criza de sanatate, iar școlile inchise, la finalul saptamanii incepe vacanța de Paște, iar parinții nu ar mai fi putut sta acasa.Citește și: Viorica Dancila, apel catre ministrul Educației:…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a precizat luni ca angajatorii pot depune din primele zile ale lunii aprilie solicitari pentru somajul tehnic la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si vor primi…

- Hotararea de Guvern pentru aplicarea Legii privind zilele libere acordate parintilor cu copii minori in supraveghere pe perioada inchiderii scolilor va fi adoptata de Executiv in prima sedinta de Guvern, programata miercuri, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe pagina…

- Hotararea de Guvern pentru aplicarea Legii privind zilele libere acordate parintilor cu copii minori in supraveghere pe perioada inchiderii scolilor va fi adoptata de Executiv in prima sedinta de Guvern, programata miercuri, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru,…

- Proiectul ordonantei de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care cuprinde prevederile din legea de corectare a OUG 114, a fost introdus, luni, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern. Actul normativ a fost propus de ministrul…