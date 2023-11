Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 8.500 de elevi care au media sub 5 iau bursa de merit, iar dintre aceștia, 5.250 au media cuprinsa intre 4,00 și 4,99, in timp ce alți 2.382 au medii intre 3,00 și 3,99. Sunt și 158 de elevi care au media sub 2 și care primesc bursa de merit, potrivit datelor transmise, miercuri, […] The post…

- Romania trece la ora oficiala de iarna in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se […] The post Cea…

- In timp ce majoritatea romanilor se plang de pensii prea mici, exista și persoane in Romania care incaseaza lunar sume incredibil de mari. Cea mai mare pensie bruta este de 95.423 de lei, in timp ce a doua ajunge la 71.147 de lei. Romania continua sa fie o țara extremelor in condițiile unor discrepanțe…

- Mai bine de jumatate de milion de romani cu varste cuprinse intre 0 și 19 ani traiesc astazi in alte țari din UE. Romania este, astfel, „fruntașa” in topul țarilor UE dupa numarul de copii care locuiesc in diaspora, alaturi de familiile care au emigrat. Mulți dintre copiii și adolescenții romani care…

- Romania a produs, in primele sapte luni din 2023, o cantitate de titei de 1,636 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 73.700 tep mai mica (-4,3%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), anunța Agerpres. Ca urmare,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca, daca in decembrie Austria va vota impotriva aderarii Romaniei la Spatiul Shengen, va ataca la Curtea de Justiție a UE (CJUE) refuzul acestei tari. „Daca este atat de distrus Schengenul, eu nu am nicio problema ca Austria sa iasa din Schengen, sa isi faca ziduri…

- Romania aims to double the monthly transit capacity of Ukrainian grain to its flagship Black Sea port of Constanta to 4 million tonnes in the coming months, particularly via the Danube river, Transport Minister Sorin Grindeanu said, according to Reuters. Ukraine is one of the world’s top grain exporters…

- The European Commission Thursday approved a E200 million in state aid scheme allowing Romania to pay foresters to leave trees standing, according to Politico. Under the scheme, which will run until 2027, foresters will receive compensation when they’re prevented from cutting down trees for environmental…