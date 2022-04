Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, joi, la Timisoara, ca noua lege a pensiilor si a asigurarilor sociale va fi adoptata pana la finalul acestui an, asa cum a fost facuta asumarea in cadrul PNRR sau, cel tarziu, in primul semestru al anului viitor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, joi, la Timisoara, ca noua lege a pensiilor si a asigurarilor sociale va fi adoptata pana la finalul acestui an, asa cum a fost facuta asumarea in cadrul PNRR sau, cel tarziu, in primul semestru al anului viitor. Budai a explicat ca, numai pentru consultanta,…

- Pensii 2022 | Punctul de pensie ar putea crește in 2022. Discuții pentru o noua majorare a pensiilor Noutați PENSII 2022 | Punctul de pensie ar putea crește in 2022. Discuții pentru o noua majorare a pensiilor Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, sambata, ca sunt discuții, in interiorul Coaliției…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a anunțat luni ca a semnat contractul de asistența cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanța in vederea imbunatațirii Legii 127/2019, privind sistemul public de pensii din Romania. Vezi in articol valoarea contractului.

- Guvernul nu a discutat si nu poate sa-si asume raspunderea vizavi de prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani, a declarat, miercuri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. Ea s-ar putea intampla doar benevol. „Pentru ca am avut cateva semnale legate de o asumare la nivelul Guvernului vizavi de prelungirea…

- Speranta de viata a scazut cu 1,4 ani la nivel european, potrivit datelor oficiale ale Eurostat, constatandu-se ca in Romania aceasta este si mai mica, ceea ce face aproape imposibila cresterea varstei de pensionare.

- Ministrul Muncii a facut un anunț de mare interes pentru toți pensionarii. Ce trebuie sa știe romanii din aceasta categorie? Marius Budai vine cu mai multe detalii despre varsta de pensionare in 2022. Care ar putea fi noile modificari? Oficialul a subliniat ca in timpul mandatului sau nu se vor petrece…

- Ministrul Muncii, social-democratul Marius Budai, afirma ca mentinerea unui procent de 9,4 din Produsul Intern Brut pentru bugetul de pensii, asa cum Romania a negociat in PNRR, i-ar mentine "saraci" pe pensionarii romani. In acest context, Budai anunta ca PSD sustine renegocierea de catre Guvern…