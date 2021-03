Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, a fost adoptat in prima lectura un proiect de act normativ care prevede cresterea stimulentului de reinsertie de care beneficiaza parintii aflati in concediul de crestere a copilului de la 650 de lei la 1.500 de lei. "(Proiectul - n.r.) care surprinde, de asemenea, o masura activa de stimulare a activitatii profesionale tine de cresterea stimulentului de reinsertie de care beneficiaza in momentul de fata parintii aflati in concediul de crestere a copilului. Dupa cum bine cunoasteti, in momentul de fata, daca…