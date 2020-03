Cursurile de calificare se vor putea desfasura si online, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pregatind un ordin in acest sens, a declarat, luni seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Presedintele ANOFM mi-a pregatit un ordin pentru a se putea desfasura cursurile si in mediul online. Suntem receptivi la toate semnalele si vom crea cadrul ca ele sa se desfasoare in continuare, pentru ca oamenii au nevoie chiar sa dobandeasca noi abilitati in conditiile actuale. Este o perioada foarte buna, inclusiv de reorientare profesionala si de dobandire…