Simona Bucura-Oprescu, a declarat ca Legea pensiilor este sustenabila, punctand ca „exista bani de pensii”. „Noi am facut o lege buna, sustenabila. Impactul bugetar suplimentar este de 0,6%, se lucreaza la Legea bugetului in acest moment, iar in anul 2024 vom avea doua majorari ale pensiilor romanilor, una de la 1 ianuarie, cealalta ca urmare a recalcularii. Tuturor pensionarilor le transmit sa aiba incredere in noi, pentru ca suntem responsabili, suntem seriosi. Da, exista bani de pensii! (…) Este un angajament al Guvernului Romaniei care in bugetul pentru anul 2024 prevede sursele pentru finantarea…