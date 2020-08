Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat luni, la Alba Iulia, ca Guvernul vrea sa schimbe modul in care se gestioneaza in prezent formarea profesionala a celor aflati in cautarea unui loc de munca sau a celor care doresc sa se recalifice, astfel incat banii pentru aceste…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, aflata intre o vizita de lucru in judetul Alba, a declarat cu putin timp in urma ca pensiile se vor majora incepand cu 1 septembrie anul acesta. Violeta Alexandru: Pensiile vor creste, este si o obligatie si o determinare pe care o avem, ca,…

- Ministrul a afirmat ca daca se va merge pe panta populismului „vom pierde totul foarte rapid si nu numai ca nu vom avea bani de pensii si salarii anul viitor". "Este o propunere pe care o facem noi in contextul acesta, cu criza la nivel global, cu deficit de 24% in SUA, economii care se prabusesc…

- Guvernul va mari alocatiile copiilor in cazul in care legea va intra in vigoare, iar sursa de finantare va fi identificata la rectificarea bugetara, care va avea loc peste o luna, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Asteptam ca actul normativ sa mearga…

- Guvernul cauta masuri prin care sa stimuleze angajarile, dupa ce numarul somerilor a crescut cu 100.000, in ultima saptamana. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat la postul public de televiziune ca statul va suporta, timp de trei luni, o parte din salariul celor care se intorc la munca din…

