Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, da asigurari ca pensiile vor ajunge la timp la beneficiari, in septembrie, afirmand ca zvonurile despre intarzierea lor reprezinta o "manipulare" a PSD, care "lucreaza la emotiile oamenilor". "Cu toata incapatanarea va spun: vom fi la timp, vom fi in grafic, pensiile se vor da la inceputul lunii septembrie. Nu e cazul sa va spun acum o cifra, pentru ca si de acum o ora de cand am sunat ultima data sa ma interesez deja au avansat. Cert este ca vom fi in grafic. Suntem peste jumatate. Suntem deja gata cu pensiile pentru agricultori, suntem aproape gata cu pensiile…