E din ce in ce mai clar. Ministrul Muncii Violeta Alexandru se pregatește sa intre in cursa pentru Primaria Capitalei.Alexandru critica in termeni duri reactia primarului general Gabriela Firea ca urmare a avariei care a lasat sute de blocuri din capitala fara caldura, spunand ca aceasta a reactionat precum un politruc, cu minciuni si dezinformare. ”Ramane cum am stabilit - 5 luni! Si scapam de aceasta catastrofa care conduce acum, din greseala, Bucurestiul!”, afirma Alexandru, conform News.ro.

