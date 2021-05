Stiri pe aceeasi tema

- „Prin parteneriatul incheiat intre Colegiul Național al Asistenților Sociali, Universitațile din București, Cluj, Iași și Timișoara și UNICEF Romania numarul de locuri pentru specializarea de asistența sociala din invațamantul superior la distanța va crește la cel puțin 500 la nivel național. Aceste…

- Uber s-a lansat in Romania in 2015, in București, și s-a extins ulterior la Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. In vara anului 2020, serviciul a devenit disponibil și in Constanța, iar in lunile recente, Uber s-a lansat in Craiova, Galați și Pitești. Din 22 aprilie, aplicația este disponibila și pentru…

- In 15 martie sosesc la centrul regional de la Timișoara 25.740 de doze de vaccin Pfizer, mai puține decat la Cluj, Iași, Brașov sau București, deși județul are cea mai mare rata de infectare din țara de mult timp. Luni incepe și a treia etapa de vaccinare.

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita si bauturi s-a ridicat la 10,32 miliarde de lei, in 2020, in cinci dintre cele mai mari orase din tara, respectiv Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov, in scadere cu 29% fata de anul 2019, releva studiul National Foodservice Research, realizat…