- Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat declarații de ultim moment, in cadrul emisiunii In fața națiunii de la Antena 3, in care a vorbit despre majorarea salariului minim și despre aplicarea salariului minim european in Romania.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, seful Camerei Deputatilor, afirma ca adoptarea unui salariu minim european reprezinta un beneficiu in special pentru salariatii din mediul privat romanesc, in contextul in care ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva pe…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat astazi ca ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european. „Este clar ca avem nevoie de un astfel de instrument. Oamenii sunt intotdeauna pe primul loc”, a precizat ministrul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca Romania sustine Directiva privind salariul minim la nivelul Uniunii Europene pentru ca si cetatenii romani sunt cetateni europeni si trebuie platiti ca atare.

- Ministrul Muncii, Marius Budai a transmis, marti, printr-o postare pe Facebook, ca saluta acordul institutiilor europene in ceea ce priveste Directiva privind salariul minim la nivelul Uniunii Europene. El precizeaza ca Romania sustine aceasta directiva pentru ca si cetatenii romani sunt cetateni…

- Pensie pentru romanii care au lucrat in Italia: Ce se intampla cu certificarea si confirmarea stagiilor de cotizare ale romanilor care lucreaza in aceasta tara Pensie pentru romanii care au lucrat in Italia: Ce se intampla cu certificarea si confirmarea stagiilor de cotizare ale romanilor care lucreaza…

- Intrebat luni seara, la Antena 3, despre posibilitatea renuntarii la cota unica de impozitare si trecerii la impozitul progresiv, ministrul Muncii a afirmat ca “nu mai exista cota unica in Romania cam de mult timp”. “Nici acum nu mai avem cota unica. Pai vreau sa va spun: pensionarii pana in 2.000…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca intarzierile la plata unor salarii din sistemul bugetar nu sunt cauzate de probleme cu banii, ci a precizat ca acest lucru s-a intamplat din cauza unei sincope din sistemul bancar, care, vineri, la ora 18.00, s-a inchis. Marius Budai a declarat, sambata,…