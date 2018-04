Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, atentioneaza ca exista riscul de neplata a sporurilor in aprilie, acuzand sindicatele ca nu se ajunge la un numitor comun. Lia Olguța Vasilescu a declarat ca s-au purtat discuții cu privire la sporuri pana la finalul lunii martie, dar ca nu s-a auns la vreun compromis…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite, in contextul protestelor Sanitas din fata Palatului Victoria, ca nu s-a putut ajunge la o solutie cu sindicatele in ceea ce priveste regulamentul de sporuri, iar daca nu era asumat cel discutat, fara anexa 10, nu se puteau plati sporurile in aprilie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite ca, din punctul sau de vedere, regulamentul de sporuri in sistemul de sanatate trebuie revizuit, declarand ca spera ca sindicalistii care ii reprezinta pe cei din sectorul medical sa fie de acord cu variante corecte de salarizare.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a raspuns, miercuri, nemulțumirilor venite din partea celor din sistemul de sanatate, legate de creșterea salariilor. Conform fostului primar al Craiovei, exista modificari care trebuiesc facute pentru a se atinge un nivel drept de remunerare, dar legea salarizarii…

- Scaderile salariale din sistemul de sanatate sunt doar situatii punctuale, nefericite, pe baza carora nu se poate face o generalizare, a afirmat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Sindicatele din sanatate au declansat proteste, sustinand ca unele categorii din sistem primesc mai…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta.…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail [email protected] …

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a precizat intr-un comunicat care sunt efectele Legii 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, care urmarește o uniformizare a salariilor bugetarilor.