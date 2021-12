Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anuntat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ca s-a discutat despre voucherele de vacanta, propunerea sa fiind sa se prelungeasca valabilitatea actualelor vouchere cu inca un an si acordarea de vouchere noi, pentru anul viitor. In privinta unei noi legi a pensiilor,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, și ministrul Familiei, Gabriela Firea, au mers impreuna vineri dimineața sa-și preia mandatelor. Cei doi vor coordona parți din ceea ce in guvernul precedent a fost Ministerul Muncii. „Am preferat sa venim impreuna, sa aratam ca Munca și Familia vor ramane impreuna,…

- Ministerul Muncii va demara recalcularea pensiilor dupa digitalizarea tuturor dosarelor de pensie, proces care in actualul ritm de lucru va fi finalizat pana la sfarșitul anului viitor, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook.

- Vești uriașe despre pensiile din Romania! Mai multe schimbari o sa aiba loc in Romania privind veniturile lunare de care beneficiaza pensionarii din țara dupa ce a fost stabilita o noua formula de calcul de catre ministerul Muncii. Anunț nou despre pensii. Cand are loc recalcularea veniturilor pensionarilor…

- Republica Moldova este pe un trend pozitiv, iar dezvoltarea economica va oferi venituri suplimentare bugetului de stat, fapt ce va permite finantarea suplimentului de solidaritate prevazut de Guvern. Sunt explicatiile ministrului muncii si protectiei sociale, Marcel Spatari la intrebarea de unde va…

- "Delegația FMI a spus: trebuie sa creșteți varsta de pensionare. Speranța de viața a romanilor este de 71 de ani, nu poți sa crești pana la 70 de ani", a spus Olguța Vasilescu.Intrebata daca se va ajunge la o astfel de creștere, Vasilescu a explicat: "Daca nu se vor ține tari pe poziții, da. Primul…