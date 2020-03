Stiri pe aceeasi tema

- Impactul bugetar al ajutorului acordat de stat pentru plata somajului tehnic este de patru miliarde de lei si scenariul ajunge pana la un milion de contracte, insa acesta a fost calculat doar pe perioada decretului privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, a declarat, sambata dupa…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca autoritatile au facut un scenariu conform caruia un milion de persoane ar urma sa fie trimise in somaj tehnic, in perioada starii de urgenta decretate de autoritati, situatie in care efortul bugetar pentru acoperirea indemnizatiilor acestora va fi de…

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru și șeful cancelariei, Ionel Danca, au prezentat masurile adoptate de Guvern pentru acordarea șomajului tehnic. Precedenta ordonanța de urgența a fost completata astfel incat unele proceduri sa fie simplificate. Ministrul muncii a precizat ca toate companiile, IMM-urile,…

- Ministrul Muncii: “200.000 de contracte de munca au fost suspendate in aceasta saptamana, pe fondul starii de urgența” Un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate au fost inregistrate la nivelul acestei saptamani, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Din datele…

- Parlamentul Republicii Moldova a declarat, marți, stare de urgența pe o perioada de 60 de zile. Instituirea starii de urgenta este determinata de raspândirea rapida în regiune a epidemiei declansate de noul coronavirus si evolutia situatiei epidemiologice în republica,…

- Medicii de familie vor putea elibera rețete pacienților cu boli conice fara a mai fi necesara reevaluarea medicului specialist in domeniul respectiv, iar spitalele vor fi platite la nivelul activitații efectiv realizate, nu vor mai fi limitate de sumele contractate. In contextul evoluției situației…

- Ziarul Unirea Pensiile ar putea fi platite in avans cu cateva luni pentru ca oamenii sa-si poata acoperi cheltuielile in perioada starii de urgenta Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a anuntat ca are in vedere plata in avans a pensiilor, pentru ca oamenii sa-si poata acoperi cheltuielile in perioada…