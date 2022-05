Stiri pe aceeasi tema

- Seful Bisericii Catolice a lansat un apel la adresa sefului Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a-si uni eforturile in vederea incheierii ostilitatilor din Ucraina, transmite luni DPA, citata de Agerpres. „Fie ca Sfantul Duh sa ne schimbe inimile si sa ne transforme in aducatori ai pacii, in special in Ucraina…

- Aproximativ un sfert din totalul refugiatilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania s-au angajat la companii din municipiul Bucuresti, potrivit unei situatii intocmite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, scrie Agerpres. Documentul arata ca, de la inceputul razboiului din Ucraina,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a participat astazi la o intalnire de lucru cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru Locuri de Munca și Drepturi Sociale, pe tema unor reforme importante, care vizeaza piața muncii și sistemul public de pensii. „Cerem flexibilizare și am convingerea ca o vom obține…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, miercuri, ca primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati de catre o companie din Bistrita. ”Primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati astazi de o companie din Bistrita. In paralel, ANOFM ofera servicii de profilare, consiliere si indrumare pentru mai…

- Purtatorul de cuvant al administrației de la Kiev, Sergii Nykyforov, a anunțat pe Facebook ca o bucata de racheta, cel mai probabil ruseasca, a fost lansata inspre reședința prezidențiala a lui Volodimir Zelensky. ”Un fragment de racheta, probabil de la o racheta rusa, a aterizat in curtea resedintei…

- Cu doar cateva ore inaintea celei de-a doua runde de negocieri dintre Ucraina și Rusia, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis un nou mesaj lui Vladimir Putin, in cadrul unui discurs postat pe Facebook, in care s-a adresat poporului ucrainean si intregii lumi. „Du-te acasa!”, a fost…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta, vineri, ca cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 9 luni dintr-un an calendaristic. ”Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul Romaniei nu au nevoie de aviz…