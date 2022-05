Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat la Antena 3, miercuri seara, care este deficitul de forta de munca in Romania, Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat: ”Din ceea ce declara mediul de afaceri, este undeva la 800.000 – 1 milion de locuri de munca ce ar trebui sa fie ocupate. Cele declarate oficial sunt mult mai putine”.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit, la interviurile Digi24.ro, despre posibilitatea implementarii saptamanii de lucru de patru zile in Romania, in condițiile in care, conform unui sondaj recent, 80% dintre romani și-ar dori un astfel de regim de munca. „E o chestiune extrem de serioasa, trebuie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 16 aprilie, ca inainte de a avea discutii cu specialisti, inclusiv cu cei din domeniul sanatatii si securitatii in munca, dar si cu partenerii sociali nu va exprima un punct de vedere oficial cu privire la propunerea de modificare a programului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca se pregateste un proiect de lege care urmeaza sa cuprinda masuri de protectie sociala pentru companiile care vor avea de suferit in urma restrictiilor impuse Rusiei. „Am avut o discutie in weekend cu ministrul Finantelor, am discutat si cu specialistii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, 14 martie, ca se pregateste un proiect de lege care urmeaza sa cuprinda masuri de protectie sociala pentru companiile care vor avea de suferit in urma restrictiilor impuse Rusiei. Am avut o discutie in weekend cu ministrul Finantelor, am discutat si cu…

- ”Ministerul Muncii nu trebuie sa lase angajatii si angajatorii romani descoperiti intr-un moment critic din punct de vedere economic. Marius Budai a declarat recent ca odata cu incheierea starii de alerta, statul nu va mai sprijini angajatorii ai caror angajati se afla in somaj tehnic, iar programul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, solicita elaborarea și implementarea de urgența a unor instrumente de protecție sociala pentru refugiații ucraineni care solicita statutul de refugiat in Romania. Ioan Balan i-a transmis o intrebare pe aceasta tema ministrului muncii și solidaritații sociale, Marius…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a scris, luni, pe Facebook, ca Guvernul a modificat legislatia pentru ca toti cetatenii ucraineni care intra in tara noastra si doresc sa se angajeze sa o poata face fara niciun aviz sau restrictie. "Contam pe sprijinul Uniunii Europene pentru a ne ajuta cu decontarea…