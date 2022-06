Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, s-a intalnit marti cu reprezentanti ai sindicatelor din Germania, pentru a discuta aspecte legate de conditiile de munca, salarizare si cazare ale lucratorilor romani din aceasta tara.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a avut, marti, o intrevedere cu omologul german, Hubertus Heil. Social-democratul a transmis ca oficialul german si-a aratat preocuparea pentru romanii din Germania si au discutat despre realizarea unui plan de actiune pentru a consolida cooperarea dintre cele doua tari.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca Romania sustine Directiva privind salariul minim la nivelul Uniunii Europene pentru ca si cetatenii romani sunt cetateni europeni si trebuie platiti ca atare.

- Pensie pentru romanii care au lucrat in Italia: Ce se intampla cu certificarea si confirmarea stagiilor de cotizare ale romanilor care lucreaza in aceasta tara Pensie pentru romanii care au lucrat in Italia: Ce se intampla cu certificarea si confirmarea stagiilor de cotizare ale romanilor care lucreaza…

- Liderul social-democratilor prahoveni, deputatul Bogdan Toader, a anuntat principalele masuri de sprijin pentru persoanele cu venituri mici, masuri discutate astazi, la Ploiesti, cu ministrul Muncii, Marius Budai. .Toader a declarat ca programul "Sprijin pentru Romania" se adreseaza pensionarilor si…

- Fiecare roman care lucreaza in strainatate, indiferent de țara, beneficiaza de drepturi, exact ca orice alt cetațean al țarii respective. In ceea ce privește drepturile romanilor care lucreaza in țari ca Germania, Olanda, Belgia sau oricare alta țara din Uniunea Europeana, este indicat ca inainte de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat marti seara, in exclusivitate la Antena 3, ce vor isi vor putea cumpara romanii cu voucherele care vor ajunge la cei cu venituri reduse. Acestea vor putea fi folosite in hypermarketuri, magazine si chiar in piete, de unde oamenii vor putea cumpara sase grupe…

- Pensii 2022| Problema majorarii pensiilor. Ministrul Muncii: „Cineva și-a dorit romanii saraci” Pensii 2022| Problema majorarii pensiilor. Ministrul Muncii: „Cineva și-a dorit romanii saraci” Marius Budai, ministrul Muncii, a vorbit despre condițiile din PNRR, care impiedica Romania sa creasca pensiile…