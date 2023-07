Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca demisia sa, ceruta in scandalul „azilelor groazei”, „nu conteaza”. Oficialul subliniaza, in schimb, ca ceea ce are de facut este sa se concentreze pe rezolvarea problemelor.

- Marius Budai a reacționat, joi, in cazul descoperirilor șocante de la caminele de batrani. „Daca se dovedesc a fi adevarate, atunci cu siguranța pedepsele trebuie sa fie maxime”, a transmis ministrul Muncii. „De cand au inceput aceste lucruri, ieri și astazi, am solicitat tuturor direcțiilor, am cerut…

- Eduard Hellvig și-a anunțat, luni, demisia de la conducerea Serviciului Roman de Informații (SRI). Vom reveni cu detalii. The post Hellvig și-a dat demisia de la conducerea SRI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Nicolae Ciuca este asteptat sa-și depuna luni dupa-amiaza demisia din funcția de premier. Planul pentru plecarea de la Guvern a fost discutat deja la nivelul Coaliției cu președintele Klaus Iohannis, insa totul depinde de greva din Educație. Ciuca așteapta luni raspunsul de la profesori daca accepta…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, ca Ordonanta privind majorarile salariale pentru personalul din invatamant a fost dezbatuta cu liderii sindicali si au fost preluate toate observatiile acestora. El a tinut sa asigure cadrele didactice ca tot ceea s-a discutat cu guvernantii s-a si…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, inaintea intalnirilor cu sindicatele din educație, ca la nivelul ministerului incep „discuțiile tehnice” pe noua lege a salarizarii, dar coaliția trebuie sa dea raspunsul pe solicitarile de creșteri salariale, pentru ca nu la Ministerul Muncii se decid…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, inainte de intalnirea cu sindicatele din educație, ca la nivelul ministerului incep „discuțiile tehnice” pe noua lege a salarizarii, dar coaliția trebuie sa dea raspunsul pe solicitarile de creșteri salariale, pentru ca nu la Ministerul Muncii se decid…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, vineri, ca Executivul are ”bune intentii in ceea ce priveste solicitarile angajatilor din Educatie, dar si din alte domenii de activitate” si a precizat ca OUG pentru aducerea salariilor la nivelul grilei din 2022 a fost adoptata. Anexa VIII a Legii salarizarii…