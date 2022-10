Stiri pe aceeasi tema

- Procentul cu care pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023 va fi cunoscut abia dupa aprobarea bugetului, care va avea loc pana la sfarsitul acestui an, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai.

- Din 2023, pensiile ar urma sa fie majorate cu 15% sau alta cifra care sa acopere inflația, a anunțat premierul Romaniei, Nicolae Ciuca. „Domnul presedinte (Klaus Iohannis – n.r.) a legat acest procent de inflatie si afirm ca este nevoie ca in continuare sa tinem cont de rata de inflatie si consider…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a afirmat vineri, la Arad, ca pensiile ar urma sa fie majorate cu 15% sau cu alta cifra care sa acopere inflatia, incepand cu anul 2023, informeaza Agerpres. „Domnul presedinte (Klaus Iohannis – n.r.) a legat acest procent de inflatie si afirm ca este nevoie ca in continuare…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a afirmat vineri, la Arad, ca pensiile ar urma sa fie majorate cu 15% sau cu alta cifra care sa acopere inflatia, incepand cu anul 2023. „Domnul presedinte (Klaus Iohannis – n.r.) a legat acest procent de inflatie si afirm ca este nevoie ca in continuare sa tinem cont de…

- Procentul de majorare a pensiilor trebuie sa se incadreze in posibilitatile bugetare si nu ar trebui sa fie mai mare de 11%, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, dupa vizita de la platforma industriala Dacia Mioveni, informeaza Agerpres.Intrebat daca s-a stabilit un procent clar privind majorarea…

- Marius Budai a declarat duminica, 9 octombrie, la RTV, ca procentul de majorare a pensiilor va fi de minimum 10 la suta. „Vrem ca pe viitor sa avem și alte masuri”, a precizat Ministrul PSD al muncii. „Noi, PSD, cand am anunțat planul nostru de masuri, am spus ca cel puțin 10%. In urma unor analize…

- "Scumpirile generate de inflație și criza energetica obliga Guvernul sa majoreze pensiile cu minimum 20%. Bani avem, doar am imprumutat anul acesta peste 8 miliarde de euro.Ați promis ca veți majora pensiile. Faceți-o!" a transmis Eugen Tomac.Apelul liderului PMP vine in condițiile in care mesajele…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, despre majorarea pensiilor, anuntata recent de ministrul Muncii, Marius Budai, ca propunere din partea PSD, ca nici el si nici prim-ministrul Nicolae Ciuca nu au inaintat niciun procent privind majorarea, dar ”asta nu inseamna ca nici el,