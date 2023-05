Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, este disperat dupa imagine, dar astazi este protagonistul unei gafe de proporții ceea ce demonstreaza ca habar nu are de ceea ce se intampla dincolo de bara din fața. In fiecare an, peste 90 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, marcheaza la 1 Mai Ziua internationala a muncii, Ziua muncii sau Ziua internationala a muncitorilor. Numai ca anul acesta, pentru Guvernul Romaniei, dar mai ales Ministerul Muncii condus de Marius Budai, nu exista ziua internaționala a muncitorilor. Practic, ministrul Muncii, Marius Budai n-a catadicsit sa trasmita macar un…