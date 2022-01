Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat vineri ca daca vor fi necesare si in primavara masuri care sa protejeze consumatorii din cauza cresterii preturilor la energie, atunci acestea vor fi luate, el precizand ca reprezentantii guvernului nu vor sta pasivi. "Din pacate, cresterea…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, 27 ianuarie 2022, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou admisi pe piata fortei de munca in anul 2022.Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, in acest an 100.000 de lucratori straini ar putea fi admisi pe piata…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, miercuri, ca nu se pune problema ca Romania sa trimita soldați sau echipamente in Ucraina și a subliniat ca nu s-a discutat despre activarea rezerviștilor. Dincu a anunțat ca, in ședința CSAT de miercuri, discuția se va axa pe problema impactului asupra…

- „Soluțiile adoptate țin de recalcularea tuturor facturilor greșite fara penalitați și fara debranșari. Vor fi recalculate toate cele peste 1 milion de facturi greșite.Plafonarea și scaderea acestor plafoane, prin creșterea plajei de consum, sunt acoperiți mult mai mulți beneficiari.Protecție extinsa…

- Facturile la gaze si energie electrica au crescut substantial in ultimele luni, pentru unii consumatori cu 20-30-, pentru altii s-au dublat, iar in cazuri exceptionale au crescut si de 4-5 ori. Asta desi, in octombrie s-a adoptat Legea privind plafonarea preturilor la energie si gaze. Otilia Nutu, analist…

- Autoritatile isi propun depasirea ratei de ocupare a fortei de munca de 70% in urmatorii doi sau trei ani iar strategia Ministerului Muncii pe urmatoarea perioada se orienteaza catre imbunatatirea masurilor de ocupare, a anuntat miercuri ministrul de resort, Marius Budai, informeaza AGERPRES . „Strategia…

- Cresterea varstei de pensionare este exclusa, deoarece in Romania speranta de viata sanatoasa este in jur de 60 de ani, iar Guvernul nu poate accepta ca angajatii sa iasa cu picioarele inainte din locurile lor de munca, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, la…

