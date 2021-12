Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat cum poate fiecare pensionar sa afle cu cat ii va crește pensia in ianuarie 2022. Potrivit lui Marius Budai, pensia minima și indemnizațiile sociale se vor majora de la 800 la 1.000 de lei. Mai mult, de la 1 ianuarie 2022, punctul de pensie va crește de la 1.442 de lei la de 1.586 de lei. In funcție de noul punct de pensie, se va calcula cuantumul pensiei. Daca dupa acest calcul noul cuantum nu ajunge la valoarea de 1.000 de lei se va completa automat, astfel incat niciun roman nu va mai avea pensia sub 1.000 de lei. Pentru ceilalți pensionari, conform…