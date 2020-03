Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, afirma sa sunt bani in buget pentru plata pensiilor si salariilor si subliniaza ca urmareste cu strictete ca acestea sa fie platite in calendarul cunoscut. "Nu am niciun element care sa induca ingrijorare in randul populatiei cu…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, luni, la Realitatea PLUS, ca sunt bani la buget pentru majorarea pensiilor:„Da, banii sunt prevazuti in buget. Nu exista informatii suplimentare care sa induca ideea ca nu ar creste pensiile, ca nu s-ar plati salariile in sistemul public. M-am asigurat…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie. "Urmarim zilnic evolutia contractelor,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, isi exprima speranta ca Parlamentul sa isi asume marti o decizie legata de propunerea de abrogare a pensiilor speciale, un subiect care a fost amanat destul si care vizeaza corectitudine si principii. "Sper ca Parlamentul sa isi asume astazi…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, se va intalni, marti, cu reprezentantii unor banci pentru a discuta despre plata pensiilor. Conventiile cu bancile pentru plata pensiilor sunt din 2001-2002, a spus Violeta Alexandru, precizand ca nu obliga pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii. "Eu am…

- Plata pensiilor pe card Foto: Agerpres Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a anuntat ca va avea marti o întâlnire cu bancile comerciale prin intermediul carora se face plata pensiilor pe card, cu scopul de a gasi o modalitate de înbunatatire a acestui sistem. Ea a explicat,…

- Pensionarii care incaseaza drepturile banești prin intermediul Poștei Romane vor intra in posesia banilor, incepand de astazi. Plata pensiilor a fost decalta cu cateva zile din cauza sarbatorilor de iarna Pensiile distribuite de Posta Romana in bani lichizi vor incepe sa fie aduse de postasi la domiciliu…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a ținut sai linișteasca pe pensionarii ingrijorați pentru intarzierea pensiilor. Ministrul Muncii a declarat la Digi 24 ca vor fi afectați de intarzieri doar pensionarii care primesc pensiile prin Poșta Romana. In cazul lor, plațile vor intarzia doar cateva zile.…