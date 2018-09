Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declarat ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate plati "necesare si urgente", iar avizul CSAT este unul consultativ.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține ca Iohannis a recunoscut faptul ca Guvernul are bani pentru pensii și salarii, dar din cauza faptului ca se taie bugetul SRI, președintele nu dorește sa aprobe rectificarea bugetara, ceea ce creaza probleme majore in sistem.”Domnul președinte…

- Sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect de buget, in care trebuie sa explice motivatiile pentru taierile bugetare in zona securitatii nationale, in conditiile unei rectificari bugetare puternic pozitive, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis. …

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a criticat, vineri seara, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis care a acuzat Guvernul ca i-a gazat pe protestatarii din Piata Victoriei, aceasta afirmand: „Ca neamt, sa vorbesti de gazare, trebuie sa...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a criticat, vineri seara, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis care a acuzat Guvernul ca i-a gazat pe protestatarii din Piata Victoriei, aceasta afirmand: „Ca neamt, sa vorbesti de gazare, trebuie sa ai mult curaj”. Vasilescu a tinut sa-l felicite pe fostul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a criticat declarația lui Klaus Iohannis potrivit careia PSD a gazat romanii la proteste, ea sublinind ca afirmațiile sale nu sunt demne de președinte și, „ca neamț, sa vorbești de gazare trebuie sa ai mult curaj”.„A spus ca a venit PSD sa gazeze romanii…

- Lia Olguța Vasilescu ii raspunde lui Klaus Iohannis, cel care a spus ca Guvernul poate sa faca rectificare bugetara și fara avizul CSAT. Președintele a declarat ca rectificarea poate fi facuta daca nu se iau bani de la instituțiile de siguranța naționala. Ministrul Muncii a recunoscut ca banii de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, l-a criticat pe seful statului, dupa ce acesta a afirmat ca majorarea pensiilor si salariilor este o pacaleala, spunand ca romanii stiu de fapt ce masuri au luat PNL si PDL atunci cand au avut guvernarea si vad realitatile de azi.