Marius Budai a fost intrebat, luni dupa-amiaza, la finalul sedintei de Guvern, de unde va lua Executivul bani pentru salariile majorate ale cadrelor didactice, el neputand sa dea un raspuns in acest sens. ”S-a decis foarte clar ca va fi suplimentat la rectificare bugetul Ministerului Educatiei si vor fi asigurate aceste sume. Sa ajungem la rectificare si veti regasi in rectificarea respectiva sursa banilor”, a afirmat Marius Budai. De asemenea, intrebat de unde a facut Guvernul rost de bani, in conditiile in care la inceputul grevei oficialii Executivului explicau ca nu sunt fonduri pentru…