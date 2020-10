Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunța ca, dupa consultari, a finalizat actul normativ pentru modernizarea relațiilor de munca. Documentul, pus in dezbatere publica, stipuleaza, intre altele, folosirea semnaturii electronice la semnarea contractului de munca, dar și faptul ca actele pot fi pastrate…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, de declarat pe pagina personala de Facebook ca in bazele de tratament ale Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca nu s-a inregistrat niciun caz de covid de la redeschiderea acestora pana in prezent. Violeta Alexandru:…

- In bazele de tratament ale Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca (TBRCM), companie aflata in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), nu s-a inregistrat niciun caz de covid de la redeschiderea acestora, in 24 iunie, si pana in prezent, a transmis, miercuri,…

- Numarul somerilor care nu scade de ani de zile in pofida ofertelor de munca facute de angajatori ramane o problema, a transmis, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook. Ministrul Muncii a facut declaratiile in urma unei vizite…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, spune ca numarul somerilor care nu scade de ani de zile, in pofida ofertelor de munca facute de angajatori, ramane o problema. Violeta Alexandru sustine ca obiectul ei este ca oamenii sa munceasca in Romania, insa semnaleaza ca numarul somerilor…

- "Cu privire la scanarea cartilor de munca, da, va pot confirma ca avem in lucru un act normativ care vizeaza doua aspecte, pe de o parte posibilitatea pentru cei care nu au stagiu minim de cotizare sa-si poata cumpara ani de pensie din spate, sa isi poata completa acest stagiu minim de cotizare si…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a declarat in direct la TVR 1 ca pensiile vor fi majorate cu siguranța de la 1 septembrie, fara sa precizeze cu cat va crește punctul de pensie. Ministrul a dat asigurari ca cifrele exacte vor fi date publicitații, mai ales ca in septembrie Guvernul trebuie sa…

- „Persoanele care utilizeaza zilieri pentru diferite activitati cu caracter temporar vor fi obligate, incepand de sambata, 25 iulie 2020, sa renunte la registrele clasice si sa inregistreze activitatea prestata de lucratori in registrul electronic”, a informat ministerul. Pentru infiintarea Registrului,…