Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat marți seara, 25 ianuarie, la Digi 24, ca in coaliția PSD-PNL-UDMR se va discuta renegocierea PNRR cu Comisia Europeana. Este vorba despre cheltuielile din PIB cu pensiile, care in acest moment nu trebuie sa depaseasca 9,4%, a precizat Budai. Una dintre…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anuntat, miercuri, ca exista discutii in coalitie si in Guvern pentru renegocierea cu Comisia Europeana a acelui plafon introdus in PNRR privind cheltuielile din PIB cu pensiile, care nu trebuie sa depaseasca 9,4%. „Sustin in continuare ca acel 9,4% nu este…

- Rasturnare de situație. Formula de calcul a pensiilor se modifica, iar ministrul Muncii a spus ce se intampla cu veniturile pensionarilor. Ministrul Muncii, Marius Budai , nu promite o marire a pensiilor in perioada urmatoare. Cu toatea acestea, oficialul anunta schimbarea formulei pentru majorarea…

- „Astazi au fost aprobate și cele doua ordonante care implementeaza mare parte din pachetul social promis in programul de guvernare și urmeaza o a treia ordonanța care e pe traseul de avizare.Prima ordonanța se refera la alocația de stat pentru copiii si indemnizatia pentru persoanele cu dizabilitați,…

- Pensionarii cu venituri mici vor primi diferențiat ”ajutorul de 1200 de lei”. Cați bani vor primi cei cu pensie de 1600 de lei Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni seara ca niciun pensionar din Romania nu va primi mai puțin de 2.200 de lei in luna ianuarie. Masura de ajutor la a pensie in…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat cum poate fiecare pensionar sa afle cu cat ii va crește pensia in ianuarie 2022. Potrivit lui Marius Budai, pensia minima și indemnizațiile sociale se vor majora de la 800 la 1.000 de lei. Mai mult, de la 1 ianuarie 2022, punctul de pensie va crește de la 1.442…

- „Cronologia evenimentelor este intai majorarea și ulterior acel sprijin. Atunci cand pui un prag valoric, tot timpul vor fi unii extrem de mulțumiți și alții care vor fi dezamagiți. Nu poți sa implementezi o masura si noi tot timpul am vorbit sa ii ajutam pe cei cu venituri mici, asta este esenta social-democratiei.…

- Vasile Negoescu, președinte Organizația de Pensionari a PSD Argeș: ”PSD insista pentru creșterea imediata a pensiilor! Explozia prețurilor la energie si gaze, practic dublarea facturilor, scumpiri in lanț la alimente și la combustibili – toate acestea au facut ca puterea de cumparare a pensionarilor…