Ministrul Muncii, Marius Budai, a fost informat in legatura cu problemele angajaților Complexului Energetic Oltenia, generate de neaplicarea Legii 197 din 2021. Deputatul de Gorj, Claudiu Manta, a declarat ca a stat de vorba cu șeful Ministerului Muncii și acesta ar cunoaște bine problemele legate de Legea 197. Actul normativ introduce condiții speciale de munca pentru personalul din producție de la Complexul Energetic Oltenia și reduce cu 13 ani varsta de pensionare. Prin urmare, angajații care au lucrat 25 de ani in companii energetice, au o vechime in munca de 30 de ani și beneficiaza de condiții…