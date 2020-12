O comisie inter-ministeriala va fi infiintata de urgenta, pe 28 decembrie, cu scopul inceperii recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, in conferinta de presa organizata dupa preluarea mandatului. "As sublinia subiectul pensiilor, care deja face parte dintr-o masura pe termen lung pe care o vom urmari ca impact social extrem de important, si anume ca am solicitat echipei ministerului sa imi prezinte structura unei comisii pe care sa o infiintam de urgenta, incepand cu 28 decembrie, astfel incat sa chemam reprezentantii…