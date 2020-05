Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a facut o vizita la ferma din Bornheim unde lucrau muncitorii sezonieri romani care au protestat la Bonn. In urma discutiilor, administratorul judiciar al fermei s-a angajat sa plateasca lucratorilor toate sumele restante, a transmis Ministerul Muncii.Ministrul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, s-a deplasat de la Berlin la Bonn, pentru a discuta direct cu angajatii romani nemultumiti de conditiile de munca din Germania. "De la Berlin, dupa doua zile in fermele din zona alaturi de romani si in discutii terminate cu angajamente clare…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avut marti, la Berlin, o intrevedere cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale din Germania, Hubertus Heil, cei doi discutand despre protectia lucratorilor sezonieri romani din fermele din Germania si semnand o Declaratie comuna…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a inceput, luni, o vizita oficiala in Germania, avand programate discutii cu ministrul federal al Muncii si Afacerilor Sociale, Hubertus Heil, cu ministrul federal al Alimentatiei si Agriculturii, Julia Klockner, si vizite la ferme de sparanghel…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat in noaptea de luni spre marti ca se va deplasa in Germania pentru verificarea conditiilor in care lucreaza muncitorii romani.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale lucratorilor romani din aceasta tara. ‘Am cerut o verificare pe teritoriul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale lucratorilor romani din aceasta tara."Am cerut o verificare…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a solicitat o discutie cu omologul sau din Germania, pentru a transmite rugamintea sa se acorde atentia cuvenita conditiilor de munca pentru muncitorii romani.