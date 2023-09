Ministrul Muncii, in vizita la AJPIS Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a putea plati pensii si salarii decente in Romania este nevoie de reglementari clare care sa sprijine piata muncii, iar unul dintre aspectele importante de care trebuie sa tinem cont este legat de standardele ocupationale de formare profesionala, spune ministrul Muncii , Simona Bucura-Oprescu.

- Social Pensiile și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilitați, platite mai devreme in luna august august 3, 2023 13:11 Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a anunțat ca plata pensiilor și a indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilitați va fi facuta in avans in luna august. “Avand…

- Bunaoara, astazi: o femeie vine la spital sa nasca, medicii nici n-o consulta, o trimit la plimbare, iar ea naște pe asfalt. E din aceeași serie care ne arata ca lipsa de umanitate este de sus pana jos. Același spital, aseara, a trimis acasa un pacient in stare grava. Omul a murit la cateva ore dupa…

- Frații Godei raman in arest preventiv pentru moment, fiind acuzați de trafic de persoane și grup infracțional organizat. Patronul camin elor groazei a facut o avere uriașa de pe urma umilinței batranilor. Suma fabuloasa caștigata in doar 2 ani - Pe ce cheltuia banii Reamintim ca marți, 4 iulie, 31 de…

- Frații Godei raman in arest preventiv pentru moment, fiind acuzați de trafic de persoane și grup infracțional organizat. Patronul camin elor groazei a facut o avere uriașa de pe urma umilinței batranilor. Suma fabuloasa caștigata in doar 2 ani - Pe ce cheltuia banii Reamintim ca marți, 4 iulie, 31 de…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat aseara ca a dispus Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati retragerea licentei in cazul Asociatiei "Re-Min", centrul "Casuta Lu" Min" din comuna Santana de Mures, sat Bardesti. Si premierul Marcel Ciolacu a anuntat…

- Legea salarizarii este in lucru, au loc consultari cu familiile ocupationale, exista un corp al legii cu patru principii, in timp ce pe anexe sunt trei variante de lucru, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, informeaza Agerpres. „La legea salarizarii…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, va emite in cursul zilei de vineri un ordin pentru suspendarea inspectorului general de la Inspectia Muncii, Dantes Bratu, potrivit unor surse guvernamentale."La Inspectia Muncii a fost dispus un control al corpului de control al Ministerului Muncii si Solidaritatii…