Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a precizat ca nicio pensie din sistemul public de pensii nu va scadea in urma recalcularii. Ea a adaugat ca este in pregatire un proiect la Minister prin care „sa existe optiunea pensionarii la 70 de ani si aceasta optiune sa fie cumulata cu optarea dupa varsta standard…

- Sorin Cimpeanu: Mai puțin timp dedicat rezolvarii temelor pentru acasa Sorin Mihai Cîmpeanu. Foto: gov.ro. În România, riscul de a crește abandonul școlar în urma procesului deficitar de predare online este mare și se adauga unei rate de abandon școlar deja…

- Ministrul roman al Educației, Sorin Cimpeanu, a spus ca școla nu va reincepe fizic dupa vacanța de iarna, deoarcere termenul de 11 ianuarie este ”mult prea scurt”. Sorin Cimpeanu susține ca instituția pe care o conduce “iși dorește deschiderea cit mai grabnica a școlilor”, dar asta “in masura in care…

- Unu din trei copii din Romania se afla in risc de saracie severa. De cele mai multe ori, acești copii merg la culcare flamanzi și au carențe nutriționale cu consecințe pe termen lung. Pentru ei, Organizația Salvați Copiii Romania te indeamna sa așezi pe masa de Craciun o porție in plus, care inseamna…

- In Romania exista zeci de sectii de neonatologie in care copiii nascuti prematur au șanse minime de supraviețuire, din cauza insuficientei finanțari, a numarului mic de incubatoare și a altor echipamente medicale moderne vitale. O parte dintre cei aproximativ 1.200 de bebeluși care pierd lupta pentru…

- In Romania rurala, biserica este omniprezenta. Imaginea idilica a invațatorului sau a preotului ca stalpi ai comunitații este in zilele noastre departe de realitate. In satele romanești, multe biserici sunt goale, ori parasite de generațiile tinere.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu vor fi taieri de salarii in schimb ar putea fi facute disponibilizari in sistemul bugetar. „Nu exista taiere, daca va fi necesar, vom optimiza structurile institutiilor publice, mai scapam de unii care nu-si fac treaba. Oricum trebuie sa facem simplificare, debirocratizare,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu vor fi taieri de salarii in schimb ar putea fi facute disponibilizari in sistemul bugetar. „Nu exista taiere, daca va fi necesar, vom optimiza structurile institutiilor publice, mai scapam de unii care nu-si fac treaba. Oricum trebuie sa facem simplificare, debirocratizare,…