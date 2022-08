Stiri pe aceeasi tema

- Mult așteptata rectificare bugetara a fost facuta, apartent economia duduie, in fapt cand vine vorba despre critici și neajunsuri, social democrații vorbesc despre greaua moștenire lasata de partenerii lor liberali. Cert este ca daca acum a fost dres busuiocul, sa vedem cum poate sa țina cu noi bugetul…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a adus clarificari privind noua forma a OUG privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Cati bani vor primi bugetarii in plus din septembrie. Ministerul Muncii a publicat in transparența decizionala noua forma a OUG privind salarizarea personalului platit…

- Guvernul a pus astazi in dezbatere publica o noua varianta a proiectului de ordonanta de urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Potrivit documentului, toti bugetarii care nu au ajuns inca la salariile prevazute in grila din 2022 a Legii salarizarii vor primi, din luna august…

- O noua varianta a proiectului de OUG privind salarizarea bugetarilor Foto: Arhiva. Guvernul a pus astazi în dezbatere publica o noua varianta a proiectului de ordonanta de urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Potrivit documentului, toti bugetarii…

- Salarii majorate pentru toți bugetarii cu diferența de un sfert pana la grila din 2022. OUG cu sporuri și creșteri de 50%, retrasa Guvernul a decis sa retraga ordonanța de urgența prin care salariile unor bugetari urmau sa creasca cu pana la 50% incepand din luna august, dupa ce Consiliul Economic și…

- 7 miliarde de lei au disparut, de la inceputul acestui an, din conturile romanilor care contribuie la Pilonul 2 de pensii. Unde sunt banii, nicio institutie a statului roman pare ca nu stie. Guvernul cere masuri din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Fondurile Private de Pensii transmit…

- Salariile romanilor ar putea fi majorate incepand cu 1 ianuarie 2023. Anunțul Ministrului Muncii Salariile romanilor ar putea fi majorate incepand cu 1 ianuarie 2023. Anunțul Ministrului Muncii Ministrul Muncii a declarat in cadrul unui interviu TV faptul ca Guvernul incepe negocieri cu mediul de afaceri…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi, ajutorul de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei. Guvernul aproba, prin ordonanța de urgența, un sprijin financiar in cuantum de 700 lei. Ajutorul financiar va fi acordat pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau…