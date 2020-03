O jumatate de milion de contracte individuale de munca sunt suspendate in prezent, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.



Ministrul Muncii a adaugat ca statul este pregatit pentru acoperirea indemnizatiei de somaj tehnic pentru un milion de persoane.



"Reglementarile pe care noi le-am luat sunt aferente decretului pe care domnul presedinte l-a emis. In orizontul acestui decret, care inseamna 16 martie - 16 aprilie, noi ne-am facut o estimare in doua etape. O etapa care ar fi insemnat aproximativ 500.000 de contracte individuale de munca…