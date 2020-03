Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii: Ne pregatim pentru un milion de contracte e munca suspendate, cu un impact bugetar de 4 mld. lei. Calculul a fost facut pentru perioada starii de urgența Impactul bugetar al ajutorului acordat de stat pentru plata somajului tehnic este de patru miliarde de lei si scenariul ajunge pana…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a anunțat cetațenii ca termenul pentru plata primei rate a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport aferente anului 2020 s-a prelungit pana la 30 iunie conform prevederilor OUG 29 din 18 martie privind unele…

- AJOFM Teleorman – precizari privind șomajul tehnic in Economie / on 23/03/2020 at 12:23 / Pe perioada starii de urgenta, instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din…

- Guvernul a aprobat în ultima ședința un set de masuri menite sa diminueze efectele negative ale epidemiei COVID-19 asupra companiilor nevoite sa-și suspende activitatea. Una dintre cele mai importante masuri este plata de la buget a șomajului tehnic, în limita a 75% din salariul brut. Pentru…

- Ziarul Unirea Pensiile ar putea fi platite in avans cu cateva luni pentru ca oamenii sa-si poata acoperi cheltuielile in perioada starii de urgenta Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a anuntat ca are in vedere plata in avans a pensiilor, pentru ca oamenii sa-si poata acoperi cheltuielile in perioada…