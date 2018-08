Ministrul Muncii: Guvernul mai are nevoie de bani pentru pensii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca in prezent mai este nevoie de bani pentru pensii deoarece in luna iulie a fost aprobata o lege prin care veniturile pensionarilor din grupele I si II de munca au fost majorate. "Sunt discutii daca mai avem sau nu bani de pensii si…

- Lia Olguța Vasilescu ii raspunde lui Klaus Iohannis, cel care a spus ca Guvernul poate sa faca rectificare bugetara și fara avizul CSAT. Președintele a declarat ca rectificarea poate fi facuta daca nu se iau bani de la instituțiile de siguranța naționala. Ministrul Muncii a recunoscut ca banii de…

- Pe 9 august 2018, Guvernul a anunțat ca a pus in dezbatere publica noua lege a pensiilor și a prezentat, cat pe scurt, cat pe larg, aspecte din ceea ce iși propune sa faca in legatura cu pensiile romanilor. O formula noua de calcul, condiții noi pentru pensionare și un buget cam de doua ori mai mare…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, considera ca protestatarii din Piata Victoriei nu ar fi din diaspora, precizand ca stie ca din zona Olteniei s au platit microbuze, autocare de partidele politice pentru a asigura transportul la mitingul de vineri. Eu nu am vazut astfel de manifestari…

- "Eu nu am vazut astfel de manifestari atunci cand s-au taiat salariile (...) Guvernul face eforturi foarte mari sa puna in aplicare un program de guvernare care a fost votat de majoritatea cetatenilor, nu de o minoritate care intamplator este astazi atat de violenta in strada. Eu nu cred ca acolo…

- Olguța Vasilescu, anunț important! Ce trebuie sa faci ca sa nu ai o pensie cu penalizari. Ministrul Muncii a explicat ce trebuie sa faca romanii pentru a nu avea o pensie cu penalizari. Olguța Vasilescu a spus ca este nevoie de un stagiu de cotizare de 35 de ani si o limita de varsta pentru pensionare…

- Ministrul Muncii a anunțat ca proiectul legii pensiilor urmeaza sa fie prezentat public. Olguța Vasilescu a declarat ca urmeaza o luna de dezbateri și ca oamenii vor observa o creștere a veniturilor din pensii.

- Ministrul Muncii anunta ca Guvernul a aprobat, in sedința de miercuri, doua programe destinate varstnicilor, in valoare de 115 milioane lei"Guvernul a aprobat azi o Hotarare inițiata de Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru aprobarea a doua Programe de Interes Național destinate varstnicilor,…