Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat vineri, ca angajatorii cu peste 50 de angajati trebuie sa organizeze echipa de lucru astfel incat o parte sa vina la serviciu si sa plece de la serviciu cu un decalaj de o ora, evitandu-se astfel aglomerarea in spatiul de lucru, aceasta fiind una dintre…

- “Conform deciziilor luate, angajatorul trebuie sa organizeze echipa de lucru, in masura in care are peste 50 de angajati, de asa maniera incat sa-i grupeze si sa intre, respectiv sa plece de la serviciu cu un decalaj de o ora intre aceste grupe care se deplaseaza acasa, respectiv vin si sa evite aglomerarea…

- Aceasta spune ca Inspecția Muncii trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama, iar angajații care ocupa posturi cheie trebuie sa conduca alți subordonați numai dupa ce au dat concurs. Ministrul se plange și ca inspectorii au ignorat ordinul de a face mai multe controale la angajatorii…

- Ministrul Muncii spune ca Inspectia Muncii trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama. Alexandru solicita schimbarea sefilor de la casele de pensii neperformante Inspectia Muncii trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama si cu organizarea de concursuri pentru posturile…

- AN SCOLAR 2020-2021. "O noua masura adoptata in sedinta de ieri a Guvernului se refera la inceperea anului scolar. Noua masura se adreseaza parintilor care sunt nevoiti sa ramana acasa cu copii pana in 12 ani. E o masura similara celei din perioada starii de urgenta. Doar un singur parinte poate…

- Romanii au schimbat legea in Germania. Lucratorii in industria carnii vor incheia contractul de munca direct cu angajatorul și nu cu intermediari, ca pana acum Lucratorii romani care muncesc in industria carnii in Germania vor semna, de la 1 ianuarie 2021, contracte de munca direct cu angajatorii germani,…

- Lucratorii romani care muncesc in industria carnii in Germania vor semna, de la 1 ianuarie 2021, contracte de munca direct cu angajatorii germani, si nu cu companii care intermediaza forta de munca, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook. …

- Ministrul roman al Muncii, Violeta Alexandru, și ministrul Muncii și Problemelor Sociale din Germania, Hubertus Heil, au discutat, joi, intr-o video-conferința, despre cooperarea celor doua țari in domeniul protecției lucratorilor, anunța Ministerul Muncii intr-un comunicat.