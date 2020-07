Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca alocatiile copiilor vor creste si ca este pregatita ca saptamana viitoare sa se prezinte in Guvern cu o propunere de crestere a alocatiilor. Ministrul a adaugat ca premierul i-a solicitat sa pregateasca documentele in acest sens.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca va propune Guvernului, saptamana viitoare, o crestere a alocatiilor, insa procentul va fi unul sustenabil pentru buget. In context, ministrul a precizat ca promisiunile de dublare fara o sursa de finantare nu sunt responsabile. "Suntem constienti de…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat ca ,,saptamana viitoare vom lansa public o aplicatie prin care se va inregistra mai usor activitatea celor care lucreaza in regim de zilieri”. ,,Se pregatesc noi masuri de sprijin adoptate de catre Guvern in perioada urmatoare. Vor…

- Ludovic Orban a fost intrebat vineri daca ia in calcul sa atace la CCR dublarea alocatiilor votata de Parlament. "Suntem in analiza si raspunsul pe care vi-l dau este foarte clar: suntem un guvern responsabil. Tot ceeea ce voteaza Parlamentul de o bucata de timp nu are nicio legatura cu realitatea…

- "Am avut si avem in continuare mai multe discutii. In momentul in care vor fi informatii clare le vom comunica fara sa dam nastere la speculatii. Va asigur ca sunt subiecte care ne stau in atentie. Atunci cand se va impune se va comunica cu argumente pertinete, nu zvonuri, nu pe surse", a spus Ministrul…