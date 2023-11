Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, duminica seara, ca Legea pensiilor era necesara pentru a inlatura multiplele nedreptati din sistem, atat intre persoane care au pensii diferite la aceeasi perioada contrinutiva, cat si intre femei si barbati.”Este nedrept ca, romani care au iesit…

- „Este nedrept ca, romani care au iesit in momente diferite la pensie, avand aceeasi munca, aceeasi perioada contrinbutiva, au cuantum al pensiei diferit”, a declarat, duminica seara, la Realitatea PLUS, Simona Bucura Oprescu.Ministrul Muncii a precizat ca noua lege a fost necesara pentru a exista echitate…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care va fi ratificata Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) pentru eliminarea violenței și harțuirii in lumea muncii. „Dupa trei ani de demersuri ale societații civile, convenția care protejeaza angajații ajunge in Parlament. Este un act cu o…

- Noua lege a pensiilor, aflata acum in dezbaterea parlamentului prevede recalcularea pensiilor. Ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat ca este posibil ca unele pensii sa creasca cu peste 80% in urma recalcularii prevazute de noua lege. Totodata, aceasta a devaluit și care va fi valoarea cele…

- „Doar in cazul in care creste speranta de viata, ceea ce este o garantie pe care noi... Romanii au totusi o garantie ca nu va creste varsta de pensionar arbitrar, asa cum s-a dorit initial. Trebuie sa va mai spun ceva. Sa stiti ca cel putin in ceea ce ne priveste am facut tot ceea ce tine de noi, de…

- ”Asta inseamna ca ceea ce se rostogoleste acum este fals, aceea este cheltuiala cu pensiile recalculate din septembrie pana in decembrie”, a spus ministrul, precizand ca fata de majorarea cu 13,8 %, care oricum era prevazuta si pe actuala formula a legii, impactul suplimentar este de 10 miliarde.Ministrul…

- Legea prin care unii romani pot primi bani de la stat, ca sa-si deconteze anumite facturi, urmeaza sa intre la dezbatere și in Camera Deputaților, care este for decizional in acest caz. Prosumatorii care livreaza energie electrica in rețea pot obține compensații financiare. Compensatia financiara va…

- Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, a discutat cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru Munca si Drepturi Sociale, despre reforma sistemului de asistenta sociala din Romania, dar si despre alte subiecte legate de Inspectia Sociala sau drepturile