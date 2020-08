Stiri pe aceeasi tema

- Ministru Muncii, Violeta Alexandru a anunțat ca ia in calcul implementarea unui nou sistem electronic. Ce se intampla cu orele suplimentare ale muncitorilor Un sistem electronic de contorizare a orelor suplimentare ale muncitorilor din construcții este luat in calcul de catre Violeta Alexandru. Ministrul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca este necesar un sistem mult mai riguros de contorizare a orelor suplimentare de munca, precum contorizare electronica, intrebata fiind despre rezultatele controlului efectuat de Inspectoratul Teritorial de Munca in cazul muncitorilor infectati cu noul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca este necesar un sistem mult mai riguros de contorizare a orelor suplimentare de munca, precum contorizare electronica, intrebata fiind despre rezultatele controlului efectuat de Inspectoratul Teritorial de Munca in cazul muncitorilor infectati cu…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru anunta ca ia in calcul implementarea unui sistem electronic de contorizare a orelor suplimentare pe care le fac muncitorii din domeniul constructiilor, ea facand aceasta afirmatie in contextul in care Inspectoratul Teritorial de Munca a constatat ca nu este tinuta…

- UPDATE Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca cei peste 30 de muncitori indieni infectați cu COVID-19 vor putea primi ingrijiri medicale in spitalele din București, iar pentru asimptomatici va fi pusa la dispoziție o cladire unde vor putea sta in carantina. . „Muncitorii indieni, angajați la o…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a rabufnit, dupa ce a a fost informata despre neregulile de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). Despre situațiile descoperite la aceasta instituție, ministrul Muncii afirma ca un șef de la ITM din teritoriu trebuie sa faca un pas in spate. „Se confirma informația…

- Prin respingerea cererii de reexaminare, legea a ramas in forma sa initiala. Aceasta prevede ca "nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara sa fie sanctionata contraventional cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoana identificata". Presedintele Iohannis a formulat…

- Un nou record negativ inregistrat de piața muncii din Romania! Aproape 430.000 de contracte de munca au fost incetate de la declararea starii de urgența și pana astazi. Cifra a urcat de marți, 27 mai, cu aproape 5.000. Un numar de 429.585 de contracte de munca au fost inregistrate ca incetate de la…