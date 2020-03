Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii a vizitat un depozit din București in care sunt ținute dosarele pensionarilor decedați, iar acolo a descoperi condiții mizere. Mii de dosare ținute in condiții insalubre, ba chiar dosare folosite pe post de hartie igienica. Violeta Alexandru spune ca o varianta pentru a scapa de aceasta…

- O fata de 16 ani din Timișoara a fost confirmata, aseara, ca infectata cu coronavirus și in urma cu puțin timp, un barbat din Caracal, in varsta de 55 de ani, e de asemenea pozitiv. Amanunte despre barbatul din Caracal, județul Olt, aflați la Adriana Nedelea LA FIX. Adriana Pistol, directorul Centrului…

- Aflata intr-un tur de vizite inopinate in mai multe institutii din zona de Nord a tarii, Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, dna Violeta Alexandru, a realizat, impreuna cu doamna Presedinte a ANDPDCA, Madalina Turza, o vizita in Bistrita-Nasaud, prilej cu care a efectuat, impreuna cu consilierele…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat ca a existat un contract al Casei de Pensii cu Institutul pentru studii in probleme de munca pentru scanarea cartilor de munca, insa contractul s-a finalizat fara a fi scanate toate cartile de munca, iar cele scanate sunt gresite.…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale a postat, in urma cu putin timp, pe pagina sa de socializare Facebook un mesaj cu privire la situatia unui constantean care a fost trimis sa isi caute singur documente in arhiva institutiei. Ministrul a nuantat si starea deplorabila in care se…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta intr-o postare pe Facebook ca se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi. "Am ajuns, dupa saptamani…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern a propus, printre altele, mentinerea sporurilor si indemnizatiilor la nivelul anului 2019 in proiectul privind modificarea OUG 114. "Am prezentat propunerile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru modificarea OUG…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat, la Digi 24, ca, in prezent, „se lucreaza la un proiect de lege, la minister", legat de interzicerea cumularii pensiei cu salariul, la stat.