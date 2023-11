Noua Lege a pensiilor a fost adoptata, luni seara, de Camera Deputaților. ”Este o forma de ???????????????????????????? pentru cei care au muncit și muncesc in Romania.Legea corecteaza inechitațile dintre cei care au muncit la fel, dar au ieșit la pensie in ani diferiți, dintre barbați și femei, intre cei care incaseaza indemnizația minima sociala.Adoptarea legii in calendarul stabilit va duce la eliminarea plafonului de 9,4% din PIB care ingheța #pensiile romanilor pana in 2070.???????????????????????????? ???????? ???????????? ???????? ???????? ????????????????????, ????????????????????̆????????????…