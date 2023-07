„Am avut astazi o prima intalnire de lucru in format videocall cu Celine Gauer, director general al SG Recover din cadrul Comisiei Europene si cu echipa tehnica din cadrul DG ECFIN si SG Recover. In cadrul intalnirii a fost asumat angajamentul de continuare a reformelor in acord cu prevederile PNRR si a fost prezentat stadiul actual al celor mai importante doua reforme de la acest moment care intra in portofoliul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, respectiv reforma sistemului de pensii publice si reforma salarizarii in sectorul bugetar”, a scris Simona Bucura-Oprescu, joi pe Facebook.…