Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare pensie din Romania este de 94.000 de lei pe luna, adica aproape 19.000 de euro și aparține unui cotizant din domeniul bancar, a precizat sambata, 9 decembrie, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.„Este o pensie contributiva, de aproximativ 94.000 de lei, dar este o pensie contributiva,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a dezvaluit la emisiunea Insider Politic ca cele mai mari pensii din Romania depașesc suma de 90.000 de lei pe luna (18.000 de euro), precizand ca nu este vorba de pensii speciale, ci pensii contributive. La polul opus, 1.200.000 de romani traiesc cu pensia minima…

- Cea mai mare pensie din Romania este in valoare de 94.000 de lei, a anuntat explicat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Astfel, intr-o singura luna romanul respectiv incaseaza valoarea a 45 de salarii minime nete, adica circa 37.000 de euro. Daca cea mai mare pensie din Romania este de 94.000…

- Cea mai mare pensie publica din sistemul de stat este a unui roman care a avut venituri pentru care s-a platit CAS de 25% și este in valoare de 94.000 de lei, a anuntat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.Astfel, intr-o singura luna romanul respectiv incaseaza valoarea a 45 de salarii minime…

- Alegerile de anul viitor vor fi „grele”, a spus, joi seara, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, aratand ca, daca exista o asteptare a romanilor, aceasta este de la PSD. „Alegerile de anul viitor pot fi caracterizate intr-un simplu cuvant: grele! Anul viitor vom avea mai…

- Drepturile de pensie ale lucratorilor romani si americani care lucreaza pe teritoriul celuilalt stat vor fi acordate in baza noilor dispoziții incluse in Acordul in domeniul securitații sociale intre Romania și Statele Unite ale Americii. Acordul in domeniul securitatii sociale vizeaza persoanele care…

- Exista un domeniu de activitate in Romania, in care angajații cu experiența sunt foarte bine platiți. Unii spun ca sumele sunt asemanatoare cu cele din strainatate. Cu toate acestea, nu mulți sunt cei ce se inghesuie sa se angajeze aici, chiar daca nu au nevoie de studii superioare. Domeniul de activitate…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța, la inceputul ședinței de luni a Executivului, ca intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri de sub 3000 de lei:. „Este clar pentru toata lumea ca nu se poate vorbi de recesiune in Romania”.