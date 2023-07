Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar este o vulnerabilitate majora, care nu poate fi intretinuta la nesfarsit, iar pentru corectia acestuia este necesar, printre altele, sa se renunte le facilitati si portite de optimizare fiscala, in timp ce ANAF trebuie sa caute sa colecteze mai bine, considera presedintele Consiliului…

- Guvernul se bazeaza pe sprijinul Bancii Mondiale pentru sustinerea proiectelor majore de investitii si pentru realizarea reformelor asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, a afirmat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, in cadrul intrevederii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu Gallina…

- Guvernul a aprobat politica bugetar-fiscala pentru urmatorul an. Astfel, in 2024, angajații vor beneficia de mai multe reduceri personale, dar și de alte facilitați. Tot astazi cabinetul de miniștri a avizat pozitiv mai multe modificari la Codul de procedura penala și Codul contravențional, in urma…

- „Astazi s-a mai produs inca o etapa din, pana la urma, a aplica a ceea ce inseamna legea salarizarii unitare in sistemul bugetar din Romania si anume Anexa 2 pentru familia ocupationala sanatate si asistenta sociala, pentru ca efortul bugetar pentru aceasta Anexa este si pentru persoanele care lucreaza…

- Mai multe instituții publice vor plati salarii prin sistemul Mpay. Guvernul a dat unda verde pilotarii unui proiect pina la sfirșitul anului. Ministrul economiei, Dumitru Alaiba, spune ca astfel se va pune capat „proiectelor salariale” in sectorul public, iar instituțiile nu vor decide la ce banca iși…

- Oficialii Comisiei Europene recomanda Romaniei sa renunțe la plafonarea prețului la energie, pana la final de an. Mai mult, Comisia vorbește și despre ajutoarele pe care Guvernul le acorda persoanelor vulnerabile. Citește și: Percheziții in Argeș și alte cinci județe la o rețea de trafic de migranți…

- Comisia a publicat miercuri raportul de tara 2023 pentru Romania. Acesta evalueaza progresul Romaniei in abordarea recomandarilor specifice de tara relevante adoptate de Consiliu intre 2019 si 2022, realizand un bilant al implementarii de catre Romania a planului de redresare si rezilienta. Pe baza…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat,marti, ca, in principiu, cei de la UDMR sunt de acord sa aiba „o discutie asezata, punctuala”, pe comasarea ministerelor, la negocierile pentru formarea noului guvern. Despre o iesire de la guvernare, el a spus ca cei de la UDMR „nu isi doresc sa paraseasca…